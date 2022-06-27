日月潭萬人泳渡，去年因為疫情停辦，今年將在9月4日舉行，泳客人數限2萬人，7月1日上午9點開始網路報名，額滿即止；縣府設五道「防疫」關卡，限制外籍人士入境參加，下水時必須出示48小時內快篩陰性證明。
南投縣副縣長陳正昇表示，今年中央未禁止舉辦大型活動，因此，縣府決日月潭泳渡活動照常辦理，但是為了防疫，今年泳渡日月潭設下層層防疫關卡，請泳客務必遵守規定。
日月潭萬人泳渡第1道關卡從報名開始，報名者必須打滿3劑疫苗，並限制外國人參加（旅居或在台工作者除外）；第2道關卡是下水時，出示48小時內的快篩陰性證明；第3道關卡下水前量體溫，如有發燒、咳嗽等症狀，立即隔離檢查，沒問題才同意下水；第4道關卡下水前得通過消毒門，進行防疫；第5道關卡，下水前、上岸後，全程戴口罩，降低傳播風險。
今年日月潭泳渡限定參加年齡，8歲以上至75歲以下，身體健康、無特殊疾病，具游泳能力者；由於保險法新規定，15歲未成年者得自行投保，並傳收據給承辦單位。
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