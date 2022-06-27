台南市美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展人潮大爆棚，也讓「湘西趕屍」展區中的3具殭屍暴紅，甚至成為網友Ｐ圖的熱門對象。繼昨天網路流傳1張「殭屍倒了」的Ｐ圖照片，引發館方不滿揚言保留法律追訴權之後，網紅雪乳戰神郭鬼鬼也在臉書PO出身穿道士服與3具殭屍的合影；但館方26日認為，這是合成照片，因為郭鬼鬼並未進展間。

郭鬼鬼於6月24、25日分別在臉書PO出2張與特展殭屍合影的照片，其中一張穿著黃色道士服，露出招牌雪乳，後方背景則是3具殭屍的照片，被南美館認定照片是合成的，。

郭鬼鬼還在臉書表示，她代表自家贊助商出席「亞洲的地獄與冤魂」開幕會，並指「有些人說帶小朋友來看薑絲（殭屍）會學壞？真正教壞小孩的，是那些社會案件上對人施暴、詐騙別人血汗錢卻開跑車炫富爽爽過的那些人！這樣要怎麼教小孩為善努力呢？」；甚至還說阿鬼師勸世：「平時不做虧心事半夜不怕鬼敲門」。

不過，網友看到郭鬼鬼的臉書紛紛歪樓，有人留言「快！救護車！我沒辦法呼吸」、「後面三位看到道士 目瞪尖叫 」、「看到妳已經難以呼吸了」。