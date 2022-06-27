全球記憶體模組及快閃記憶體品牌廠威剛(3260)周一公布旗下電競品牌XPG將7月27日公開販售專為元宇宙先驅者們量身打造的加密作品「Xtreme Saga Fan Club」NFT。

元宇宙話題近年在全球市場高度被討論，為撐起這龐大且複雜的虛實整合架構，並賦予端點數據中心更多活化因子，記憶體成為帶動終端裝置運算不可或缺的關鍵角色。而NFT(Non-Fungible Token，非同質化代幣)則是建構元宇宙的核心技術，以加密形式將特定資產存放在區塊鏈中。

甫成立滿21周年的威剛，秉持著品牌核心價值「Innovating the Future」，於今年5月攜手旗下電競效能品牌XPG，打造元宇宙首站－「MERAVERSE」，為進入元宇宙布局，威剛插旗元宇宙。而今，更宣布即將導入區塊鏈技術公開發行NFT，展現終端應用裝置的數位實力與創新科技的理念。

威剛電競效能品牌XPG，除了提供「極限效能體驗」的電競系統與周邊配備之外，其品牌系列動畫影片「Xtreme Saga」也受到全球玩家高度關注。故事主軸是由主角Mera領軍，集結眾多盟友的力量，一同抵禦黑暗組織的襲擊，描述熱血合作並激勵人心的歷程。

XPG結合自身產品核心優勢，搭配品牌動畫角色，邀請「Xtreme Saga戰鬥裝備設計大賽」擊敗全球創作家的冠軍新銳繪師 Kuomoart，依照XPG品牌故事裡其中3位角色：Mera女主角蜜拉、Gaia大地之母蓋亞、Xenia女武神薩尼亞，量身打造出不同組合之獨一無二作品，將品牌故事之圖像上鏈保存，推出限量999枚NFT。