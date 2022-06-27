在東京雨季已邁入尾聲之下，當地天氣愈來愈熱，電力需求也跟著大增。日本政府27日示警，可能要為隨時可能出現的電力短缺做好準備。

日本政府表示，在天候異常炎熱下，從27日早上開始電力需求就高於26日的預估值。當地時間下午1點，東京的氣溫來到攝氏34.7度，而位在東京北方，著名觀光城市日光之下的佐野，氣溫更高達38.6度。

日本政府警告，大東京地區27日當地時間下午4點30分到5點，電力備用容量可能大減至3.7%，逼近最低穩定供應值3%，暗示隨時有停電之虞。同時，根據天氣預報在27日晚間，備用容量也不會高於5%。

日本政府指出，若氣溫一直居高不下，對電的需求增加，或電力供應突然中斷，備用容量有可能會低於3%。因此，希望當地民眾配合，儘可能地節約用電，例如，隨手關掉不用的燈或冷氣不要一直開著吹等。

根據官方氣象紀錄，日本大部分地區的傳統雨季，就屬2022年結束的最早，也是從1951年開始編撰此數據以來，結束時間最早的1年。當雨季前腳走後，夏季酷炎後腳就會跟著來。4年前，2018年此時，熱浪襲擊日本，當時就有高達數千名當地民眾，太熱受不了而住院。

距離日本3年1次的參議院改選，還剩不到兩周。但進口原物料飆升之下，除了東西變貴，現在電價又大漲，讓日本民眾叫苦連天。外界認為，執政的自民黨(LDP)若不能改善電力吃緊現況，手中大權未來有可能易主。