國內疫情升溫、俄烏戰事陷入僵局、上海封城影響供應鏈、以及歐美央行力抗通膨影響經濟成長等四大因素，國泰金控與台大產金團隊27日宣布，下調2022年台灣經濟成長預估，由原先3.7％下修到3.4％。

國泰台大團隊預估，今年上半年經濟成長率是3％，下半年則會比上半年好，應有3.8％，全年即是3.4％，有80％的機率在2.8％～4.2％之間，最壞情況可能下探2.8％，與上次預估相同，最高則是4.2％，上次則是預估4.8％。

國泰台大團隊主持人徐之強表示，下半年台灣消費與投資動能仍會持續增加，今年經濟「保3」應可達成。

主計處5月下修經濟成長率，無法保4，預測今年經濟成長率是3.91％，央行6月亦下修經濟成長率到3.75％，國泰台大綜合所有經濟單位預估值，中位數是3.4％，最悲觀是估2.6％，最樂觀估3.9％，國泰台大則是在中位數。