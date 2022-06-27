中南部疫情近日趨緩，為鼓勵民眾在疫後時期多多使用大眾運輸工具，台中捷運公司配合市府「紓困振興e79計畫」，將於7月1日至9月30日推出票價79折優惠，另原本就有的捷粉回饋專案也延長期限至12月31日，只要持電子票證乘車即可享優惠。

台中捷運公司指出，今年4月疫情升溫，不但高中以下學校採遠距教學，許多企業也實施分流辦公等措施，民眾主動減少外出，使得捷運運量再受衝擊；而近來，隨著疫苗覆蓋率提升、快篩劑普及，民眾生活恢復常態，中捷運量也逐步回升，至今累計運量已突破800萬人次。

中捷強調，為鼓勵民眾回歸正常生活，特別推出「振興一起走」優惠方案，從7月1日起到9月30日，只要持電子票證搭乘中捷，即可享有票價79折優惠；此外，去年9月開始推出的捷粉回饋專案，原本至今年8月底截止，也配合活動延長至12月31日，只要當月搭乘超過30次即可享有回饋。