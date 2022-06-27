猴痘疫情蔓延，目前全球達94國、出現近4000例確診個案，法國更出現首例小學生個案。疾病管制署防疫醫師陳婉青指出，猴痘主要以接觸和飛沫傳染為主，同住家人可能感染的風險較高，且兒童可能因為免疫功能比較低下，感染猴痘的嚴重度會比成人更嚴重一些。

陳婉青指出，猴痘是人畜共通傳染病，潛伏期為5到21天，通常為6到13天，常見症狀包括發燒、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠；通常會先有前驅症狀，發燒1到3天後才會出現皮膚病灶，從臉部蔓延到身體，以四肢比軀幹多，皮膚症狀可能維持14到21天；但這一波疫情症狀不典型，皮膚症狀較早發生，還需要更多資料來釐清。

根據疾管署公布猴痘治療指引，患者須隔離至皮膚病灶完全結痂脫落，但台大急診部醫師李建璋指出，猴痘患者傷口結痂後，口腔及鼻咽仍有病毒。陳婉青說明，雖然有些部位還有病毒，但不代表有傳染力，還需要更多證明，目前各國建議都是隔離到結痂脫落。

疾管署發言人莊人祥表示，台灣45歲以上民眾曾接種天花牛痘疫苗，研究顯示對於猴痘的交叉保護力達85％，但接種時間已久，可能沒有這麼高的保護力；過去接種的是第一代疫苗，目前國內尚有庫存，僅作為戰備使用，如果未來有天花生物恐怖事件，需要大量接種時才會使用。

目前針對猴痘疫情，國際間建議不需要大規模接種，僅需針對高暴露風險職業、高感染風險的密切接觸者施打。莊人祥表示，目前正在向疫苗廠採購詢問第三代疫苗，因為有做滅毒處理，副作用比第一代疫苗少。