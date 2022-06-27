暑假即將到來，不少民宿業者開始搶攻國旅商機。依據財政部資料，3年來民宿業家數大幅成長34%，目前全台共有5891家民宿，以澎湖縣密度最高，每平方公里就有6家民宿。房仲專家分析，民宿規模小、門檻低，且許多家庭式民宿經營模式，經營者可自住、自用，也是讓投資人趨之若鶩的原因。

綜觀全台各縣市民宿家數成長最多縣市，第1名為彰化縣，3年成長92.3%，屏東縣雖然成長幅度53.7%，僅排成長幅度第7名，但今年家數841間居冠全台，不過，若以各縣市面積計算民宿密度，統計各縣市每平方公里有多少家民宿，則是澎湖縣、連江縣(馬祖)、金門縣等離島地區遙遙領先，其中澎湖縣密度最高，每平方公里就有6家民宿。

大家房屋澎湖誠信加盟店店東葉俞麟指出，澎湖房地產具有休閒觀光性質，且有「農變建制度」的利多，一般農業區農牧用地或養殖用地可申請變更為甲種建築用地，建蔽率最高可達50%，相較於本島農地興建農舍建蔽率僅10%、限制多、地價高，澎湖不動產有其吸引力。

買方約有5成來自外地，有2成為在本島就業的澎湖人，退休後在澎湖置產蓋民宿，外地買方及在本島就業的澎湖人，主力訴求為可經營也可當休閒宅使用，另外3成則是本島從事觀光相關產業，2代多選擇經營民宿，因此澎湖縣民宿可蓬勃發展。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，近幾年各地方政府力推在地深度旅遊，期望國旅商機帶動地方發展，如彰化縣政府推行觀光圈政策，增加國內旅客，也提高投資意願，彰化縣民宿業出現顯著成長。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨提醒，經營合法民宿須向地方政府提出申請，且並非所有區域皆可申請為民宿，應注意土地使用分區是否為許可範圍，在經營規模上也有限制，還須有消防安全等規劃，若非合法登記，最高可處30萬元罰緩，故建議投入民宿經營，不僅應清楚相關法規，成本及營業計劃也相當重要，以免徒有美夢卻賠了老本。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)