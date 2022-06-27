適逢龍膽石斑魚產季，屏東縣府首次與台鐵合作，設計以龍膽石斑魚為台鐵便當的主菜，27日由縣長潘孟安、漁業署代理署長范美玲、臺鐵副局長朱來順，一同於屏東火車站推出「鐵石新嚐」台鐵特色便當發表會，即日起至7月11日於屏東、新左營、高雄店每日限量販售，新上市期間優惠價120元，縣府表示，未來希望能朝北拓及其他台鐵的販售點，讓中北部民眾也能嘗嘗屏東的霸氣便當，期待滿足民眾味蕾同時，也順勢行銷屏東優質農漁產品。

縣府表示，屏東縣是養殖漁業重鎮，縣府每年度都會舉辦一系列魚產品行銷計畫，希望能透過飲食文化發展出屬於屏東的特色的水產便當，此次與年銷量曾突破1000萬個、年產值超過7億元的台鐵便當合作，嘗試將過去在高檔餐廳才吃得到的食材-龍膽石斑，變身為台鐵便當主菜，融入民眾日常，發展出不一樣的石斑魚便當，不只讓民眾感受到屏東漁村漫活得優閒感受，也藉此拓展國內通路。

潘縣長指出，雖然此次中央與地方共同攜手，能渡過今年石斑魚危機，但未來有可能是各種魚種遭受打壓，挑戰依然存在，國人必須在產業結構練上，面對真正的反省及反思，不只是拓展國外通路，國內消費行為更要有所改變。他說，在過去龍膽石斑只會出現在高檔餐廳或婚宴中，此次石斑魚透過庶人經濟方式呈現多元的產銷通路，相信以國人消費量，能創造新興產業及更高的經濟發展，不會再因單一事件或人為貿易障礙而造成衝擊。

漁業署代理署長范美玲表示，對於日前中國第一時間暫停我國輸入石斑時，潘縣長第一時間除尋找內外各通路、媒合國內各大冷凍業者外，更積極開發創意石斑中西料理等方法，對於縣長力挺漁民，讓鄉親安心的精神深感敬佩，也強調中央已規畫因應措施，包括國內外行銷及凍存機制，並會與地方、通路共同合作協助石斑魚產業，並期盼藉由此次機會，讓石斑魚產業體制做調整，不只要提高內銷產量，外銷方面更能拓展到世界更多國家，合力挺漁民。

臺鐵副局長朱來順說，便當特地由台鐵局營養師陳佳雯精算調配，將富含膠原蛋白、肉質緊實彈牙的龍膽石斑魚排肉裹著薄粉下鍋油炸，每口都能嚐到魚肉的彈牙與鮮甜，配菜選用屏東在地特色食材，包括將恆春半島的鹹鴨蛋及洋蔥作成金沙炒洋蔥、原鄉紅藜拌飯、再搭配台鐵便當中經典的配菜滷蛋、雪裡紅及酸菜，製成營養價值高又經典美味的石斑魚台鐵特色便當。