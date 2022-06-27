台灣之星今(27)日宣佈，攜手台灣大(3045)旗下音樂串流服務平台「MyMusic」合作，擴大音樂加值服務版圖、全方位滿足用戶在收聽音樂及Podcast的喜好與需求；「MyMusic」可依用戶聽歌習慣、運用大數據推薦個人化歌單；同時支援Google智慧音箱「聲控點播」及跨裝置音樂播放，無論是用手機、平板或是電腦，都能輕鬆使用，已然成為用戶生活中不可或缺的陪伴型媒體。

目前台灣大已確定和台灣之星合併，最快今年第三季就可以完成，台灣大旗下「MyMusic」擁有650萬註冊用戶，且全球音樂串流市場未來成長趨勢底定，該合作可以解讀成雙方正式合併前的暖身作業，未來在整併正式完成後，相關資源也勢必會共享結合。

現今科技發展影響閱聽人文化內容消費的因素逐漸提高，隨著行動科技快速進步，閱聽人喜愛使用行動裝置觀看行動影音服務更帶動了相關產業穩健發展；根據台灣之星統計，在影音類加值服務申辦量相較去年同期成長達62%。此外，近年疫情不僅大幅改變全球閱聽人的生活娛樂型態，由於許多大型音樂祭、演場會等實體活動被迫停辦，讓喜愛音樂的人加速轉往線上，串流音樂成為樂迷能夠更容易觸及世界各地各種音樂的重要平台；根據調查顯示，有近18%的民眾在疫情期間增加了聽音樂的時間、超過40%的民眾增加了收聽Podcast的時間、更有超過2成的民眾增加了音樂類消費，顯示線上收聽音樂、Podcast越來越普及，在付費意願方面也持續提升。

台灣之星表示，即日起用戶申裝「MyMusic」加值型方案，只要月租149元、免綁約，就可體驗「MyMusic」完整功能，若為首次申裝、還可享前30天免費體驗優惠；針對有長期聽音樂需求的用戶，則提供綁約12/24個月的年約優惠方案，月租只要89元起。此外，用戶也可加購「加值隨你選組合包」，每月只要100元，包含MyMusic、CATCHPLAY+、LiTV、流行音樂館、Pubu、Kono、ez訂等七大影視娛樂加值服務任選。