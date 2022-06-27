賴清德手術前還替少棒錦標賽選手打氣 總教練錄影直呼：很感動

副總統賴清德因椎間盤突出併神經根壓迫，26日下午於台北榮民總醫院脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術前還替參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽選手加油打氣，民進黨立委何志偉今（27日）公布台灣代表隊總教練章子健的影片，章子健說，賴副總統身體不適還抽空勉勵，很感動。

章子健說，這次在球隊出國之前，藉由何志偉的引薦之下，全體隊職員到總統府，由賴副總統接見並且勉勵，全體隊職員親自見到賴副總統非常的興奮。他也很親切，一直在勉勵全體的選手。

他提及，賴副總統也一直說，「台灣就是我們的靠山，那讓我們都很感動。」現在目前出國備戰都一切順利，那在聽到賴副總統，在接見的時候，就已經身體已經有不舒服，在這樣的情況之下，全體隊職員聽到這樣的消息都感到很震驚也很感動。

章子健說，賴副總統身體不適也能夠抽空，接見勉勵，真的也很感謝。全體隊職員一定會全力以赴，然後奪得好成績，並且也祝福賴副總統能夠早日康復，繼續為國人來努力，當然也會努力，祝福賴副總統能夠身體健康。