金門大豬運往屠宰場 途中上演跳車大逃亡

金門大豬運往屠宰場 途中上演跳車大逃亡

金門1頭粉紅大豬今早在送往中蘭屠宰場途中，從高逾2米的運豬車上跳下來，拖著受傷的豬腿在環島北路溜達，警方據報將牠趕到路旁樹下，隨後也被匆匆尋來的陳姓駕駛載走，結束一場「跳車大逃亡」，也難逃「豬」生的最終命運。

警方說明，金城分局於今天上午9時30分許接獲報案指稱，在金寧鄉環島北路2段家扶中心前路段，有1頭粉紅色的大豬隻在馬路上走，經派員火速趕到時，發現豬隻因腿部受傷勢，已走不動躺在地上。

警方研判豬隻是在載往前方中蘭屠宰場途中跳車逃逸，擔心會影響人車通行安全，立即實施交通管制，並將豬隻趕往路旁樹下看管。在處理過程時，1名陳姓貨車駕駛神情慌張趕到，確認豬隻是從他開的車輛上掉落。

陳姓駕駛表示，今天載運這一批豬隻前往中蘭屠宰場，出發前還特別巡視柵欄，未料會有豬隻「跳車」的情況發生。還好行經該處車輛均放慢速度，未釀成交通事故，警方現場交還豬隻外，並依道路交通管理處罰條例告發取締。

金城分局表示，按照道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭。可以處汽車駕駛人3千元以上，1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。」若是釀成事故致他人死傷，駕駛人恐怕還得負擔公共危險罪刑責，呼籲駕駛人裝載貨物行駛道路，還是得依照相關規定，以維護安全，避免因貨物掉落傷及無辜。