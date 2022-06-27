森林種籽托嬰中心盛大開幕。（馮惠宜攝）

為推廣優質的嬰幼兒教育，台中市保母協會前理事長陳冠伶，在寸土寸金的台中五期開辦森林種籽托嬰中心；陳冠伶表示，托嬰中心的精神是用心耕耘、用愛灌溉、向孩子學習，幫助生命成長，更希望在強大教授顧問團協助支援下，讓「森林種籽」可以帶動、示範並培育更多的優質教師。

森林種籽托嬰中心前身為照顧0至6歲孩童的冠伶幼兒園，經兩年規劃、轉型為0到3歲的托嬰中心，該托嬰中心26日盛大開幕，預計8月招生，可招收120名幼兒；開幕典禮也邀請到無任所大使、前交通部長林佳龍、立委黃國書、市議員沈佑蓮、黃守達、前台中市長張溫鷹等以及多位教育學者等人到場。

陳冠伶表示，生命的起始從出生到3歲這3年是非常重要的成長時期，森林種籽就是期待每一棵小種子都能在他時間列序中發芽、長大變成大森林，每一個孩子都是這世上獨特的寶貝，只有懂他、聽他、理解他、等待他，而不是催促他，才能讓種籽長成大森林。

她也強調，該托嬰中心有龐大的指導教授群，固定每周定點協助園區觀察老師與孩子的互動，解決老師的問題，也提供家長諮詢。

陳冠伶和托嬰中心團隊也一起宣示，反對體罰，用愛心讓森林種籽的每一個嬰幼兒能夠得到最大的幸福跟快樂。她強調，全體的教職員會用最大的熱情跟愛心，用生命打造愛的環境，讓在這裡的每一顆小種籽都能安心幸福的成長茁壯。