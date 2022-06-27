屏東縣政府與台鐵合作推出石斑魚便當，盼藉此推廣國內優質漁產品。（林和生攝）

大陸一紙禁銷令衝擊台灣石斑魚產業，屏東縣政府為此找來台鐵合作，嘗試將奢華的龍膽石斑魚變身便當主菜，讓過去被視為喜宴高級料理的龍膽石斑魚，融入民眾日常飲食，藉此推廣優質石斑。

屏東縣長潘孟安表示，屏東為國內石斑魚重要生產基地，屏縣府近年來積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制。

雖產地受到大陸禁銷令影響外銷市場，但縣府立刻調整腳步，與年銷量曾突破1000萬個、年產值超過7億元的台鐵便當合作，嘗試將過去在高檔餐廳才吃得到的龍膽石斑，變身為台鐵便當主菜，藉此拓展國內通路。

為兼顧美味及營養，臺鐵局高雄餐廳營養師陳佳雯特地精選富含膠原蛋白、肉質緊實彈牙的龍膽石斑魚排作為便當主菜，並融入恆春鹹鴨蛋及車城洋蔥製成金沙炒洋蔥，米飯則加入有穀類紅寶石之稱的屏東紅藜，再搭配招牌滷蛋、雪裡紅、酸菜作為便當靈魂配角，既保持台鐵便當經典風味，又有新嘗試的創製。

潘孟安表示，縣府推廣石斑魚多年，希望透過飲食文化發展出屬於屏東的特色水產便當，這次以屏東在地石斑魚入菜，希望讓民眾在繁忙時享用便當同時，也能感受到屏東漁村慢活的悠閒感受。

屏東縣養殖發展協會總幹事陳啟宏認為，以多元通路行銷石斑魚，讓民間消費更熟悉這魚種，就有機會化危機為轉機。

這款名為「鐵石新嚐」的石斑魚便當首波嘗鮮特賣將於即日起至7月11日止，在屏東、新左營車站及高雄車站東六門販賣店販售，每日午餐限量供應40份、每份120元，售完為止，台鐵也承諾，未來有機會在其他車站也能吃得到。