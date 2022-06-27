中鋼(2002)上周公布5月自結獲利，由於原料成本上升但外銷價格下滑，且5月未認列業者礦產投資收益，使得中鋼5月的稅前獲利呈現下滑走勢。短期鋼鐵價格下跌，鋼價短期仍將低檔整理，中下游業者將有庫存跌價損失的壓力出現，由於中鋼具有上游產業地位具有較高競爭力，但鋼價高檔反轉帶來的利差縮小需要時間消化，法人投資建議從區間操作下修至中立，目標價從35元下修至32元。

外資已連日來賣超，中鋼上周四正式失守30元大關，上周五(6月24日)下跌至去年4月9日以來逾14個月低點，本周一雖然收漲1.55%，但仍尚未收復30元整數關卡。

中鋼5月自結獲利下滑，5月稅前盈餘44.41億元，月減21.5%、年減41.7%。前5月稅前盈餘246.05億元，年減8.5%。由於原料成本上升但外銷價格下滑，且5月未認列業者礦產投資收益，使得中鋼的稅前獲利呈現下滑走勢。

鋼鐵產業趨勢，雖然大陸各地的封城措施已逐漸放寬，但經濟活動仍沒有回到正常水準，生產成本上漲使部份鋼廠停產或減產，但並沒看到鋼價因此反彈上漲，反而鐵礦砂因需求下滑而出現回跌，鋼鐵需求復甦可能仍需時間，短期的鋼價仍將弱勢整理。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。

法人預估，中鋼2022年營收4899億元，年增4.62%，稅後EPS 2.41元。雖然長期鋼鐵產業可受惠基礎建設需求及碳中和帶動的國際鋼鐵供需結構優化，鋼鐵價格可擺脫過去十年的弱勢局面，但短期鋼價進入下跌整理趨勢，中鋼盤價連二個月下跌且仍未看到止穩跡象。經濟成長趨緩的陰影將影響用鋼需求，鋼價高檔反轉帶來的利差縮小需要時間消化，因此對中鋼的建議為中立。

法人也預估，中鋼今年第二季營收1292億元，稅後EPS 0.65元，國際鋼價因為俄烏戰爭在2-4月出現上漲走勢，但隨即因為大陸封城與需求下滑而轉趨下跌，預期因鋼價仍在高檔且工作天數增加使中鋼營收維持成長，但獲利因為煤價上漲拉高成本使獲利承受壓力，預估第二季營收年增11.99%、季增12.22%，稅後EPS 0.65元。

國際鋼價由漲轉跌，預期中鋼盤價短期仍將處於下跌整理格局，中鋼7月盤價反應國際鋼價下跌趨勢以下跌開出，主要鋼品跌幅約每公噸新台幣1500元，略高於預期的1000~1200元區間。目前國際鋼鐵需求不佳使鋼價轉弱，第三季鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。

鐵礦砂價格近期呈現下跌走勢，目前報價約每公噸119美元，近一個月的跌幅約10.85%，與今年3月時的高峰166美元相比下跌約28%，鐵礦砂價格已經跌破俄烏開戰時的水準，顯示市場對鐵礦砂需求下滑的擔心高過於戰爭帶來的供給減少問題。整體來看，短期使鐵礦砂價格轉弱的因素，包括大陸的鋼鐵需求下滑，各地的封控雖然已有放鬆，但經濟活動仍沒有完全恢復；以及資金退潮與全球經濟成長可能放緩的擔憂，使用鋼需求展望轉弱。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。