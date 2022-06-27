夏季高溫炎熱，容易滋生細菌，泌尿道感染問題更是惱人，尤其是女性的尿道比男性短，細菌更容易到達膀胱，且95％尿路感染是細菌導致，少數由真菌引起，千萬不可不慎。營養師王證瑋特別在臉書粉專分享6方法擺脫尿道炎，除了攝取足夠水分、養成健康衛生的好習慣外，也可透過飲食補充適當的營養素，降低泌尿道感染風險。

王證瑋指出，當小便有燒灼感、頻尿、尿液混濁或深色、尿液散發強烈氣味、尿不乾淨，或是骨盆痛等症狀，很可能是泌尿道發炎，醫療上會使用抗生素治療，平常也可透過以下6招預防感染並降低復發機會：

▍1、多喝水

定期排尿可以幫助沖洗尿道中的細菌以防止感染。當水分不足時，會減少排尿次數，這可能會成為細菌的滋生地，而多喝水可以透過排尿來降低尿路感染的風險。

▍2、增加維生素C的攝取量

增加維生素C的攝取量可以透過使尿液PH值變得更酸性來降低尿路感染的風險，進而殺死引起感染的細菌。

▍3、補充蔓越莓

蔓越莓可以藉由防止細菌黏附在泌尿道上來幫助降低尿路感染的風險。

▍4、補充益生菌

益生菌可藉由食物，例如優格、優酪乳或補充劑增加有益微生物，促進腸道中菌叢的平衡。益生菌可以幫助預防尿路感染，並有利於抗生素治療後恢復腸道菌叢健康。

▍5、養成健康衛生習慣

預防尿路感染首先要養成一些良好的衛浴和衛生習慣，可以用私密處專用洗劑清洗，降低泌尿道發炎機率。

▍6、天然抗生素—大蒜

研究發現，大蒜和大蒜萃取物具有抗菌特性，它能夠阻止細菌的生長以預防泌尿道感染。