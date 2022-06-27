雲林縣西螺鎮麻糬業者推廣米食文化，邀家扶長輩自製麻糬。（張朝欣攝）

雲林縣西螺鎮幸福翔綺麻糬多年來致力推廣米食文化，27日邀家扶長輩自製麻糬，希望藉由阿嬤、媽媽們的手把米食文化發揚光大，麻糬業者程珮綺表示國人食米量有下降趨勢，台灣稻米品質優良，西螺更是主要產地，為了推廣米食，她結合甜菜根、蔬菜粉，讓麻糬口味更多元，吸引愈來愈多年輕人嘗鮮。

幸福翔綺麻糬負責人程珮綺，以西螺盛產的稻米製作麻糬，其口感糯軟中帶點Q彈，加上研發各種新口味，大受歡迎，程珮綺還到處推廣米食文化，教導民眾自製麻糬，27日邀雲林家扶長輩們來店動手作，並捐助12萬元作為家扶的助老扶幼基金。

程珮綺表示，自小每天吃西螺米，深知家鄉米食的品質優異，但據農政單位調查，國人食品量有下降趨勢，因此她特別藉由經營麻糬店，到處推廣米食文化，包括到台北、台中、台南、高雄等都會區設攤、快閃販售，以及前往機關團體教導麻糬製作。

「推廣米食文化，最重要的是行銷與創新」程珮綺認為，早年米食是台灣主流，後來經濟起飛，麵包店與各類餐飲愈來愈多，消費者有更多的選擇，加上早期米食文化沒有好好推廣，導致現今米食習慣持續下降。

程珮綺說，為了讓大家喜歡米食，她的麻糬結合甜菜根、蔬菜粉，讓消費者可以同時吃到米食與蔬菜。除了傳統的花生、紅豆、芝麻口味麻糬，還研發巧克力、抹茶等新口味，搶攻年輕人市場，推出後果然大受歡迎。

程珮綺指出，這2年來因疫情影響，進口小麥原物料上漲，相關製品也跟著漲，台灣米價平穩，只要加以變化，例如製成麻糬、碗粿、米糕、米線等，相信大人小孩都會很喜歡。