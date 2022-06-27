南韓女神孫藝真與男神玄彬於3月31日完婚後，私下一舉一動都受到眾人矚目，而日前孫藝真才因為曬出多張「老公視角」的照片被網友質疑懷孕而引起騷動，但不久後孫藝真便透過經紀公司否認懷孕一事，沒想到事隔一個月，她便在今（27）日稍早親自於個人IG上宣布懷孕好消息，令粉絲們驚喜萬分。

孫藝真今日下午突然在IG上PO出長文，表示「大家都過的好嗎？我也過得很好！今天想與大家分享一件令人開心且慎重的好消息，那就是新的生命來到我們的身邊了」，正式宣布懷孕的好消息。孫藝真接著透露自己自從懷孕之後，每天都很焦慮並興奮著感受身體的各種變化，而懷孕這件事雖然是一件值得感謝的事情，但初期她必須十分小心、謹慎，也不能立即告訴周圍的任何人，所以只能等到為時已晚之前，才向所有跟他們一樣等待許久的粉絲，及關心她的人分享這個好消息，夫妻倆也會盡全力保護這個寶貴的生命。

孫藝真在文末還不忘提醒粉絲要保持健康，並守護好生活中需要保護的東西，也記得一定要開心地度過每一天，令粉絲們看了紛紛留言「什麼！？我們期待的事情終於發生了」、「太恭喜了，一直期待這一天的到來，好想趕快看到歐霸跟歐膩的小孩」、「OMG！太感動了」、「恭喜歐膩！我激動到快哭了」，短短半個小時就吸引超過30萬人湧入按讚祝福。

事實上，孫藝真在5月底時曾曬出白色長洋裝美照，當時她穿著寬鬆的衣服、小腹微微隆起，被網友猜測懷有身孕，但隔日孫藝真的經紀公司就跳出來否認，強調她沒有懷孕、絕非事實，推算時間她當時可能已懷孕，應是還未滿3個月不方便承認。