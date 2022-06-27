台商傳承家族資產要把握時機，資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅指出，在陸台商因早年當地法令限制，有些以借名登記方式持有、有些則與大陸人合資合作的利潤分成比率劃分不清、又或者有非婚生子女的情況。這些複雜關係將增加家族資產傳承困難度。

隨近期中國大陸封城，深化兩岸地理上的分隔情況，許多在中國大陸有重要布局的台商，因隔離政策多在觀望離開台灣的時間。而這段時間若發生突發狀況，臨時要傳承大陸資產，其手續更為複雜。

資誠家族及企業永續辦公室也強調，家族企業傳承至少需考量：家族財富永續與傳承、家族治理、家族核心價值與社會責任、家族經營權保護、傳承與退場等四個面向。其中家族財富傳承更是目前中國大陸台商必須正視的重要議題。

一般而言，家族財富傳承有兩類，一類是將家族事業的所有權與經營權傳承給下一代經營，這是指大部分的中小企業；另一類則只傳承所有權，經營權則給專業經理人。這比較屬於有規模制度的企業或上市櫃公司。至於把整個家族企業賣掉，只傳承財富就不能稱得上家族財富傳承。

近期中國大陸封城時，曾有老台商因擔心坐飛機與隔離而無法飛到對岸，但台商在台確診後，起心動念加速家族事業的所有權與經營權轉移給下一代。

徐丞毅指出，若台商是直接持有中國大陸的股權，則在三親等內移轉是可以不需繳納稅款，且也有機會不用跑股轉讓的金流，但各地的實務操作可能會不大相同。

若以轉讓境外公司股權來傳承，目前中國大陸法令可能無相關豁免親屬間個人稅免稅移轉的優惠，在轉讓方被認定為中國大陸稅務居民或被轉讓的大陸公司股權有極高不動產價值的情況下，都有潛在的中國大陸稅務風險。

徐丞毅也表示，若台商想要變更中國大陸家族企業的法人代表，持有董事會決議及新董事派任書、原法代的台胞證正本及親筆簽章等佐證資訊，是有機會免赴中國大陸就完成相關變更程序。因此，千萬不要等到原法代不幸逝世後才辦理繼承變更程序。

目前大陸法代更動除了須辦理工商執照變更；還需到稅局辦理變更登記，未來才能順利領用發票；最後還需向銀行變更公司基本戶資訊，未來資金才能順利動撥。而中國大陸在認定台商的親屬繼承程序冗長，非常容易產生行政程序無效率，造成家族企業無法順利營運的風險。

徐丞毅表示，家族企業傳承涉及到傳什麼、傳給誰、在哪傳、何時傳與怎麼傳的4W1H思考難題，而其中的法律稅務議題、家族治理機制、核心價值與理念傳遞、以及家族經營權保護都得盡早想透解法，方為家族事業永續成長的基石。