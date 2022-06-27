大陸宣布停止輸入台灣石斑魚，引發屏東縣長潘孟安對農委會的質疑。農委會主委陳吉仲27日表示，他與潘縣長溝通順暢；石斑魚目前價格維持一定水準，內外銷調節措施將於7月1日啟動。

陳吉仲今天在南投接受訪問時表示，6月10日大陸宣布停止進口台灣石斑魚後，他就致電潘孟安說明原由，雙方溝通順暢；6月12日行政院長蘇貞昌到屏東視察石斑魚養殖情形時，屏東縣政府祕書長、農業處長也都有參與。

陳吉仲表示，希望外界的批評對他本人就好，他樂意接受指正，從來不會覺得自己委屈，也不在乎個人去留，把每一天當成最後一天；但是，外界不批評指稱用藥有問題、黑戶掛牌等汙衊，恐怕會摧毀石斑魚產業。

而就有人質疑他很會養網軍部分，陳吉仲說，如果他很會養網軍，怎麼會被修理成這樣？這段時間外界似是而非的指控、排山倒海的攻擊，他都沒有時間回覆，他在乎的是農漁民的權益，努力做好農漁基礎建設，也請大家關注農漁業有沒有進步。