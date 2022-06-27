苗栗縣長徐耀昌等人巡視成果展。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府27日上午在大廳召開「苗栗樂學園」記者會，發表推動苗栗縣110年度學習型城市計畫的豐碩成果，縣長徐耀昌指出，終身學習力是城市永續發展的關鍵因素之1，縣府今年再度獲得教育部核定補助繼續推動學習型城市計畫，並將擴增到7個鄉鎮市實施，歡迎大家加入終身學習行列。

苗栗縣去年獲教育部評選列為全國示範推動學習型城市計畫的2個縣市之1，經縣府積極的籌畫，110年計畫以「智慧農業、友善耕作」、「橘色經濟、樂活養生」兩項學習主題為推動主軸，希望藉由推動計畫實踐「透過學習解決問題、透過學習翻轉苗栗」。

在推動過程中，雖受到疫情影響展延至今年6月底，但在防疫期間未曾停滯，整合府內教育處、農業處、工商發展處、勞工及青年發展處、文化觀光局、環保局、衛生局等局處、聯合大學、各公所、農會、在地學習團體及中央機關所屬水土保持局台中分局、苗栗區農業改良場、農糧署北區分署苗栗辦事處等單位，公私協力共組計畫團隊推動，挹注經費高達2700萬元，在苗市、西湖、公館、苑裡等鄉鎮市推動各項具有在地優勢特色的子計畫，共計辦理超過500場以上的課程活動，彰顯縣府對推動終身學習的重視及積極態度。

縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊、立委徐志榮、賴香伶秘書、議長鍾東錦、縣議員孫素娥、徐筱菁、廖秀紅、林寶珠、張佳玲、鄭聚然、公館鄉長曾美露、計畫主持人吳明烈教授、聯大校長李偉賢、相關局處長等人，今天在縣府大廳召開記者會共同點亮「終身學習栗」的燈光，象徵推動的110年學習型城市計畫成果豐碩。

縣長徐耀昌表示，苗縣110年推動實施的學習型城市計畫成果獲得教育部肯定，今年再度獲核定補助3年期計畫繼續辦理，111年度實施區域將擴增通霄、三義、銅鑼，將計畫實施區域推展至7個鄉鎮市，持續連結擴大共學網絡，讓苗栗成為宜居樂學、永續發展的學習型城市。

計畫主持人吳明烈教授指出，苗栗縣推動的學習型城市計畫由於縣長徐耀昌支持並展現推動的決心，同時由副縣長鄧桂菊擔任召集人，帶領縣府局處、企業、學界共同參與，而且推動的主軸、策略明確，帶動了終身學習風潮，並展現豐碩成果。

今天展現成果的會場，邀請府內外相關單位設置攤位，包含展現跨領域、跨世代與整合資源的「終身學習栗」；推廣學習種植高經濟價值作物丹參，以提升農民收益；結合社區、休閒農業區環教場域，推展環境教育課程與遊程。

聯合大學協力縣府推動的智慧農業SBIR(小型企業創新研發)計畫；為公館農產文化加值的故事志工培訓；力推在地產業串聯、深化西湖產業群聚學習圈；透過藝術陪伴展現古厝生命力的蘆竹湳社區等，靜態成果展將展至111年6月29日上午，歡迎民眾參觀。