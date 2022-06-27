女星許維恩有兩個高顏值姊姊許路兒和許菲菲，以及相差11歲的弟弟湯姆，三姊妹都有美女基因，其中，二姊許菲菲昨（26日）在家人陪伴下度過45歲生日，三姊妹難得同框，顏值嫩到逼人，許菲菲近照更完全看不出實際年齡。

許維恩二姊許菲菲稍早在IG開心地透露，她昨天在家人陪伴下度過45歲生日，大夥兒在餐廳結束慶生後，還到她家「續攤」聊天，許菲菲也感性說：「讓我度過了幸福的45歲生日～祝福大家健康、平安」，照片中，許菲菲隨興地放下一頭長髮，她身穿白色上衣搭配橘色外套入鏡，整體穿搭更顯她精緻巴掌臉與白皙肌膚，許菲菲時而托腮、比剪刀手，舉手投足相當俏麗。

三姊妹更是難得同框，只見身穿黑衣的許維恩坐在中間，大姊許路兒則頭頂丸子頭、身穿藍色大學T搭配彩色項鍊入鏡，三人親密依偎，好感情溢於言表，許路兒也不忘為妹妹獻上祝福：「Happy birthday to大妹，家人都能健康平安的聚在一起真的最開心」。

許菲菲不科學迎45歲生日，凍齡美照讓網友看傻：「完全看不出來年紀覺得羨慕」、「完全像是25歲好嗎！太可愛啦」、「菲菲，生日快樂（明明還是個少女呀）」，也有不少人驚呼三姊妹凍齡到不科學，紛紛喊：「一家子高顏值」、「你們家的基因太強了，可以組團了」、「姊妹顏值太高」。