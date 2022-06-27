周一丹麥線上求職網站Jobindex向歐盟監管機構提出申訴，指控Alphabet旗下谷歌公司在搜尋結果中偏袒自家的求職服務。

本案可能加速歐盟反壟斷事務負責人維斯塔格（Margrethe Vestager）對谷歌線上求職服務Google for Jobs的審查。三年前維斯塔格已經注意到谷歌這項業務，但歐盟一直以來都沒有採取任何具體行動。

歐盟執委會和谷歌尚未回應媒體置評請求。

因被判定從事多項反競爭行為，近年來谷歌遭到維斯塔格開罰的金額已經超過80億歐元（相當於84億美元）。該美國網路巨頭此前曾表示，在其他線上求職網站投訴之後，谷歌已經改變在歐洲的做法。

谷歌2018年在歐洲推出Google for Jobs，隔年就引來23個線上求職網站集體痛批該網路搜索巨頭利用其市場力量推動自家的新服務，導致同業只能看著市占不斷流失。

丹麥的Jobindex是3年前這23家跳出來指控谷歌的線上求職網站之一，該公司周一表示，谷歌透過反競爭手段，讓原本就競爭激烈的丹麥市場向自己傾斜。

Jobindex創始人兼執行長Kaare Danielsen表示，當Google for Jobs去年進入丹麥市場時，Jobindex已經建立了全丹麥最大的就業數據庫。儘管如此，Google for Jobs在丹麥推出後不久，Jobindex約20%的搜尋流量便轉向谷歌的劣質服務。

他表示，谷歌將自己的劣質服務放在搜尋結果頁面的頂部，實際上是對求職者隱藏了一些最相關的工作機會。另一方面，求才者可能無法再接觸到所有求職者，除非他們使用谷歌的求職服務。這不僅扼殺招聘服務之間的競爭，且直接打擊對所有經濟至關重要的勞動力市場。他呼籲歐盟執委會下令谷歌停止此類反競爭行為、對其處以罰款，並祭出定期款項以確保該公司遵守規定。