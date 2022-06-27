台北大巨蛋避難層防火性能仍在內政部審查中，市長柯文哲26日受訪時說，盼與內政部公開辯論，並直言「花敬群不要逃」。對此，內政部營建署今（27日）發出新聞稿痛斥，「北市府別只檢討別人，真正卡蛋的是市府！」

內政部營建署表示，大巨蛋是舉國關注期待的重大公共工程，中央一貫都是以協助市政府的立場，從未改變。但去年9月以前，北市府對避難層認定始終閃爍其詞，不肯說明立場改變原委，經持續要求後，今年3月24日台北市政府都市發展局在第3度回函才補充說明，拖延卡蛋的其實是北市府。

營建署指出，數年來大巨蛋案建築師依法設計簽證，台北市府均不予認可，北市府說這叫做「不放水」，卻稱中央依法制受理審查及要求說明就是「卡蛋」？避難層認定標準前後不一是最大問題，卻要中央全部接受？

營建署指出，避難層認定雖屬體制內的建築師簽證事宜，但北市府同時也有抽查權責，實質變更內容應由北市府依法處理，中央本於維護防火避難評定品質的立場，認為北市府應將改變判定的理由，清楚對專業界及大眾說明。但是2021年11月10日及2022年3月7日兩次回函，市府都僅消極引述營建署公文及表示尊重建築師的簽證結果，變相將個案認定責任推諉給營建署與簽證建築師，回文內容完全不敢負起主管機關認定責任。

營建署指出，消防安檢與避難逃生是公共安全最重要的檢核項目，內政部必定嚴格把關，該案現今因同時向內政部消防署申請免適用各類場所消防安全設備設置標準有關排煙設備之規定，刻由內政部消防技術審議委員會審查中，申請範圍涉及體育館人員避難逃生之路徑三處下沈式廣場審查要求設置之排煙設計，與該防火避難性能評定案互有關聯。

此外，大巨蛋案為國人關注之重大工程，由於該工程案二項認可申請案於內政部同時進行中，且涉有相同處所之排煙設計，需避免二項認可核定內容發生衝突、認可通過之書圖不一致需反覆申請變更。

營建署表示，該二項認可申請案均涉及公共安全議題，由消防署及營建署分別依權責辦理外，辦理過程中，消防、營建二署將互相知會進度，並協助二申請案通過內容之安定性。