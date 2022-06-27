金門今(27)日新增120例新冠確診，累計4891例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(27)日新增120例新冠確診，累計4891例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(27)日新增120例新冠確診，累計4891例。縣府宣布，兒童第2劑疫苗期末考後接續開打，提醒家長多加留意和配合。

金門今天新增120名確診者，累計4891例。目前收治中74例，其中無症狀或輕症64例，中症9例，重症1例；確診者居家照護683例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者126人，目前居家隔離302人，解除居家隔離121人。

縣府說明，6歲至11歲兒童第2劑莫德納疫苗將於期末考後接續施打，呼籲家長儘速攜兒童前往接種，以提升兒童的保護力，避免感染後中重症、死亡及發生兒童多系統發炎症候群(MIS-C)的風險。另經各校進行BNT兒童疫苗第2劑接種人數意願調查，計3000餘人同意接種，正規畫與媒合學校與醫療院所進行兒童BNT疫苗接種之期程。

縣府指出，地區在地確診病例4891例，如按地區常住人口數(含駐軍)70000人估算，確診率約6.99％，低於全國的平均值，面對病毒多變化的情況，施打疫苗仍是最重要的防疫措施，尚未完整接種疫苗的鄉親，應儘速前往金門醫院、5鄉鎮衛生所及8家合約診所預約接種，以提升保護力與防止發生重症。