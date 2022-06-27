從現場展出的文物如大獅旗、銅鑼及三弦，可發現北管物件包含了織藝、金工及雕刻等工藝技術，可謂有形與無形歷史資產的寶庫。（吳佩蓉攝）

從現場展出的文物如大獅旗、銅鑼及三弦，可發現北管物件包含了織藝、金工及雕刻等工藝技術，可謂有形與無形歷史資產的寶庫。（吳佩蓉攝）

今（27日）縣長林姿妙頒發感謝狀給13個協助普查計畫的社團，盼成果可讓民眾瞭解「北管戲曲」對於宜蘭傳統文化的重要性。（吳佩蓉攝）

今（27日）縣長林姿妙頒發感謝狀給13個協助普查計畫的社團，盼成果可讓民眾瞭解「北管戲曲」對於宜蘭傳統文化的重要性。（吳佩蓉攝）

今（27日）縣長林姿妙頒發感謝狀給13個協助普查計畫的社團，盼成果可讓民眾瞭解「北管戲曲」對於宜蘭傳統文化的重要性。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣為全國著名北管「子弟窟」，北管社團的數量及人才均具全台重要性；縣政府為傳承其文化特色，向中央爭取經費，分年分期辦理社團文物普查，目前已完成第1期，第2期辦理中；今（27日）縣長林姿妙頒發感謝狀給13個協助普查計畫的社團，盼成果可讓民眾瞭解「北管戲曲」對於宜蘭傳統文化的重要性。

宜蘭北管戲曲可分為「西皮」及「福祿」兩系統，全盛時期曾有200多個演出組織，早期北管子弟團參加地方廟會，為了互相比拚，不惜耗費重資聘請師傅製作細緻的錦旗、戲服、鑼鼓架等來吸引觀眾的目光及掌聲，投入其中的執著拚勁，而有「憨子弟」之稱。

隨著時代變遷及娛樂形式的多元變化，北管的盛況已大不如前，縣府為推動北管文化的保存與延續，希望透過北管文物的調查，讓大家瞭解宜蘭北管的輝煌時代。

縣府分別於2008年、2009年登錄「漢陽北管劇團」及「宜蘭總蘭社」為縣內「傳統表演藝術」類文化資產，其中「漢陽北管劇團」更獲得文化部登錄為國家「重要傳統表演藝術」，足見宜蘭北管戲曲在全台的重要性。

為此，縣府委託國立台北藝術大學辦理第1期的普查計畫，已完成宜蘭市、礁溪鄉、員山鄉及壯圍鄉4個鄉鎮的普查，計有231件文物資料錄案，第2期溪南地區羅東鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉，普查計畫也在進行中，後續將徵求各社團的保存意願，辦理相關文物列冊或指定程序，做更妥適的保存及展演資源。

文化局表示，目前第1期跟中央爭取138萬的經費，第2期為143萬，第3期待文化部核定計畫經費後，預計2024年辦理，包含頭城鎮、蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉。

林姿妙縣長表示，第1期文化普查已結束，感謝13個社團對文化推動奠定良好的根，這些根需要根深蒂固，盼宜蘭縣能成為一個文化藝術的城鎮，「輸人毋輸陣，輸陣歹看面」，每個人都扮演重要角色，希望北管文化能發揚光大。