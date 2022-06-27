台灣高鐵公司今（27）日宣布今夏回數票加碼優惠專案，凡購買／續購回數票且同時登錄TGo會員帳號，7／1至9／30將「可搭乘次數」使用完畢者（不限購票日期），即可獲贈不限區間的標準車廂對號座電子優惠券1張，超過5000元則可獲得最高優惠5折券。

台灣高鐵說明，活動期限內「搭愈多、省愈多」，贈送方式依旅客購買回數票的總票價，金額愈高、優惠愈高，總票價未滿2200元贈送75折券；介於2200至5000元，贈送65折券；超過5000元則可獲得最高優惠5折券。

台灣高鐵公司提醒旅客，該優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄會員帳號，每個會員帳戶每月累計最高贈送3張電子優惠券；凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，高鐵公司將於次月15日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄的會員帳號，當天即可使用。舉例來說：旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價5535元，於7／30搭完第10次，8／15即可獲贈5折電子優惠券，優惠券可透過TGo會員網站或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以5折優惠換購不限區間、不限車次的標準車廂對號座車票1張，適用搭乘日至11／30止，不限本人使用，惟疏運期間恕不適用。

台灣高鐵回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供2種優惠方式，分別是優惠效期30天內搭乘10次，票價是自由座82折；以及優惠效期60天內搭乘8次，票價是自由座的92折。2種回數票均可於優惠期限內搭乘任一班次自由座車廂，是經常往返二地的旅客，搭乘高鐵的最佳選擇。回數票均採「記名制」，限持卡者本人使用。