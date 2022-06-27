社區接種站長者搶打第4劑桃園榮服處人潮爆滿。(呂筱蟬攝)

社區接種站長者搶打第4劑桃園榮服處人潮爆滿。(呂筱蟬攝)

桃園市政府27、29日開設社區接種站，提供莫德納、BNT和高端疫苗接種，27日一早中壢區榮民服務處施打站，有長輩不到6點半就在現場排隊，許多是要搶來打第4劑的長者，原本上、下午各400名額的號碼牌，因應大批人潮加發到900號，有民眾抱怨施打站越開越少，因地域性距離遠近，導致某些站點人潮爆滿，有些站則沒人，期盼市府應重新盤整站點開設，給予民眾更多方便。

衛生局回應，依據以往施打疫苗經驗，莫德納較受民眾尤其是長輩的歡迎，每一站點視人潮發放號碼牌，而站長也會評估狀況，彈性調整負責醫院施打的量能，因為現在的疫苗相對充足，如果接種人潮太踴躍，衛生局也會主動調度該站增加疫苗施打量，而民眾所提及希望增加站點，因為都是由各區公所提供適合地點，之後若還有專案施打，這部分可由區公所事先提出相關建議。

27日社區接種站施打莫德納及高端疫苗，因莫德納向來都比較受到民眾歡迎，上午不到8點號碼牌已經發到300多號，一上午也發了超過900張號碼牌，衛生局推估，至本月底止，桃園市累計近15萬名65歲以上長者接種第一次追加劑已滿5個月，可接種第二次追加劑。

信義里長邱仁德表示，中壢現在有榮民服務處、大舊社、文化、青埔及自強市民活動中心開設接種站，就地域性來看，中壢後站地區多里最近距離就是到榮服處，也導致這一站人潮大爆滿，但同時間其他各站接種民眾卻是寥寥可數，差距非常大，也可看到在榮服處的長輩們人潮群聚，有些人只能待在艷陽下等待，對長輩而言體力根本不堪負荷，建議未來若還要開設接種站，可考慮已經放暑假的學校場地，或是龍岡地區也要開設接種站分散人潮，也能增加民眾接種疫苗意願。