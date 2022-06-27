科技部今（111）年徵選 14 家專精於新藥、數位醫療、醫療器材、體外診斷的科技新創團隊，參與全球最大的北美生物科技展（BIO International Convention, US BIO 2022），為強化台灣新創團隊在技術研發及商業化的能量，科技部整合相關資源，協助建立國際投資和產業鏈結的合作管道，以創造國內科研新創國際能見度，進而吸引全球資金挹注。

●Smart Health Demo Day 搭建國際鏈結平台

本次參展的新創團隊具有尖端的技術研發能力，為了幫助團隊快速吸引資金及國際關注，科技部首次於展會期間舉辦「Smart Health Demo Day」，為團隊搭建技術成果發表舞台，邀請國際加速器、企業、創投和學研參與交流，包括美國高通、Echo Investment Capital、Vivo Capital、MaxConnect、UCSD 等，活動地點特別選在富有新創氣息的柯羅納多島（Coronado Island），以助激盪出全方位的創意與活力。

行政院科技會報副召集人、科技部長吳政忠亦前來為團隊加油打氣，期許參展團隊藉此交流補足欠缺的國際鏈結經驗，對接海外創投、爭取全球商機。

●助推台灣生醫新創走向國際

科技部致力將臺灣創新技術推向國際，協助新創企業吸引國際資金關注。今年在科技部領軍下，臺灣新創團隊的表現突破過往的里程碑，包括首度有 2 家公司藥祇生醫與碩準生技進入全球超過 100 隊報名參加的 Start-Up Stadium 最終決選。

這兩家是科技部科創計畫支持從學研機構創業成立的新創公司，藥祇生醫具有治療糖尿病的潛力候選藥物，碩準生技則具有獨特之抗體藥物研發技術平台。參展期間經由科技部協助成功鏈結楊森集團旗下的創新醫療孵化器 JLABS，更透過 Smart Health Demo Day 加速團隊海外落地。科技部以全方位的國際行銷，協助新創公司在全球市場發光發熱，為臺灣生醫產業創造更多的機會。