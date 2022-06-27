台中市豐洲科技工業園區一、二期開發，分別在原台中縣及合併後的台中市時期辦理徵收作業，使得一期與二期民眾領取到的補償金費差很大，為顧及二期民眾權益，市府訂定自治條例給予98％補償金，但議會法規委員會質疑此舉根本雙標，決議退回該案。

經發局長張峯源指出，豐洲一期在原台中縣時期開發、當時地上建築物可領到91至98％的補償金，二期在台中縣市合併後開發、地上建築補償僅可拿到42％，兩者相差約1倍，對二期民眾來說相當不公平，經發局制訂「豐洲科技工業園區二期地上物拆遷補償自治條例」，提供二期民眾最高98％補償，且3年完成後該條例即失效。

此自治條例草案27日在市議會法規委員會討論，議員李中、楊正中、江肇國、黃馨慧說，針對重大建設的建築物拆遷等作業，台中市訂有公共工程拆遷現有建築物補償，豐洲二期也應回歸本質，一市不應該有兩套辦法，否則各區的建設徵收也都要比照，豈不是亂了套。

議員羅永珍主張，豐洲一期在2006年開發，當時台中縣市還沒合併，且台中縣的補償辦法額度比較高，二期則是因政府沒做完才會延到縣市合併之後開發，徵收價格低很多，對二期民眾不公平，盼以特殊的專案方式通過。

議員徐瑄灃則認為，市府制訂此條例立意良好，但這樣的作法根本是另開了一處戰場，造成彼此法條上的對立。

法制局長李善植強調，豐洲二期的開發屬於特例，市府會制訂自治條例，是基於信賴保護原則、特別幫二期居民設置，因其為過去歷史留下的共業，應給予合理解決。

經不同意見討論後，法規會召集人何敏誠宣布退回該案，待市府相關法令齊備後再於下個會期送案。