日前國民黨主席朱立倫訪美，刻意淡化九二共識，稱九二共識是沒有共識的共識，引發國內深藍反彈。對此，中國國民黨前副秘書長張榮恭認為，現在國民黨的主事者必須謹慎衡量，期待兩岸和平的選票將會如何流動，以免得不償失甚至兩頭皆失。同時也有香港媒體認為張榮恭所言是「國民黨的警訊」，坦言恐有國民黨支持者擔憂「兩岸路線偏離，導致更趨緊張甚至衝突」，引發討論。

根據港媒《中評社》報導指出，張榮恭認為「國民黨難鞏固原有選票，新增票源又是未知數」，面對在野的民眾黨主席柯文哲所拋出的「興建金廈大橋之議」受到關注與好評，讓國民黨手中的「和平牌」有鬆動的可能，因此《中評社》認為，張榮恭所言確實為國民黨的警訊，同時更是國民黨支持者的焦慮，他們會擔心「國民黨兩岸路線偏離，喪失兩岸關係的話語權和影響力，最後導致兩岸關係更緊張甚至爆發衝突」。

該份報導更指出，若是民眾黨後來居上，不但會搶奪國民黨原先擁用的兩岸話語優勢，更使得原先支持國民黨的選民流向民眾黨。最後這份報導也提及，能否維持「兩岸和平的旗幟」，不但對國民黨的生存發展有重大影響，甚至連兩岸關係的和平穩定也相當重要，他們也期望有更多政治人物推動兩岸關係的和平穩定。