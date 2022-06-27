1名網友昨（26）在店內收到1份外送餐點，當時他的朋友幫忙先付了159元，後來他驚覺根本沒人點餐，而且袋子裡竟只有1碗原價35元的味噌湯，上頭紙條還寫著「外帶（自取）」，讓他質疑遭「強迫中獎」；有其他網友認為確實是詐騙，因為紙條上沒有寫單號，對方應是拿吃剩的餐騙人。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表是，他日前26日晚上與朋友在店內聊天，正當他在接洽其他人時，突然1名外送員來送餐，他的朋友以為是他點餐，因此幫忙付了現金159元，事後他發現根本沒有人點餐，而當下聯絡外送平台客服沒有回應，店家則稱是外送平台問題。

「一碗味增湯原價35，這杯159，還是強迫中獎的？」該網友說該名外送員不但疑似送錯，甚至將原價35元的味噌湯，索取159元，之後還沒有返回拿商品，而貼文曝光的訂單照片中，取餐方式是寫「外帶（自取）」，讓原PO相當不能理解，質疑遭詐騙。

其他網友紛紛留言「很明顯不夠警覺…所有資料都空白的不應該收才對」、「送來不會說是誰叫的嗎？熊貓應該看的到訂的人的姓名呀！都沒核對嗎」、「被騙了吧！外帶自取欸，應該是主餐吃完剩下湯，拿湯再去騙人，把主餐的錢賺回來」、「上面沒單號！這是詐騙，自己買來賣你，有監視器就查車號報警」。