高雄李姓男子向蘋果電腦經銷商購買一台13吋MacBook Pro，使用副廠type-c轉接器導致外接硬碟資料損毀，珍貴檔案付之一炬，多次送修也都解決不了問題，怒告蘋果電腦及經銷商求償232萬元。高雄地院認為，李男無法舉證有哪些珍貴資料損毀，使用電腦、外接設備習慣也有疑慮，判蘋果電腦和經銷商免賠。

2019年5月李男到百貨公司某蘋果經銷商購買一台13吋MacBook Pro（Touch Bar機型），並另行購買副廠type-c轉接器外接隨身碟、硬碟使用，沒多久陸續出現外接儲存裝置毀損、無法開啟及讀取的問題，該年11月李男將電腦送回經銷商維修，更換主機板後繼續使用。

不過，李男取回電腦後仍不斷出現問題，2020年10月3度送回經銷商維修部檢測，經銷商均表示正常，經銷商工作人員還告訴他、電腦本身電供有異常瑕疵，才會導致外接儲存設備資料毀損。李男認為經銷商檢測不實、原廠設計有瑕疵，怒告經銷商和蘋果電腦求償232萬元。

經銷商表示，公司人員從來沒對李男說過電腦有電供異常瑕疵，他們兩度使用公司轉接器及隨身碟測試，結果都正常。

蘋果公司也強調，他們生產的電腦不可能有供電瑕疵，也從未判定且告知李男電腦有供電問題。李男的硬碟毀損，是因為未依「通常方法」使用電腦所導致。蘋果官網上早已公告，消費者應自行備份儲存在電腦內之程式、檔案及資料，公司不替資料損害負責，消費者不能因此請求賠償。

法官認為，經銷商維修時有更換不同設備檢測，沒有維修疏失的問題。李男無法證明損毀資料的存在，從購買電腦到送修、期間歷經1年5個月的使用，是否有依規定正常使用電腦，也有疑慮，最後判蘋果電腦、經銷商無責，全案仍可上訴。