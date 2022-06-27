在大型類股普遍上漲之下，韓股27日也跟著走高連2紅，收2,401.92點，漲35.32點或1.49%，重返2400關卡。同時，韓元也大升，並創1個月最高升點紀錄，外資也買超2670億韓元。

三星電子漲0.7%，SK海力士漲3.7%，現代汽車漲5.8%，大韓航空也漲1%。不過，大韓航空母公司Hanjin KAL跌0.81%，韓國最大通訊業者SK Telecom也跌0.6%。

韓國政府27日表示，由當地生醫業者SK Bioscience所開發的韓國首支新冠候選疫苗，在完成3階段臨床試驗送審後，目前已收到當地政府批准建議，量產商業化指日可待。因此，SK Bioscience股價一度飆升近9%，收漲6.34%，三星生物製藥則下跌3.01%。

LG電子宣布，已收購一家韓國電動車充電製造業者，擴大自己在電動車相關產業版圖。另外，預估最晚在2030年之前，全球電動車充電市場規模，可望上看410兆韓元，約3160億美元。所以，LG電子股價也收漲0.79%。

最新韓元匯價，兌換一美元在1,286.5位置附近，較前1個交易日大升11.7元。同時，寫下5月30日以來最高升點紀錄，一個月前的當時，韓元曾大升17.6元。