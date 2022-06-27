周一原油價格在漲跌之間狹幅波動，投資人觀望在德國舉辦的G7峰會是否對俄羅斯石油和天然氣出口採取任何進一步的行動。

目前美國期油小漲0.14%，報每桶107.77美元。布蘭特期油目前漲0.42%，報每桶113.6美元。

上周五布蘭特期油反彈大漲2.8%，美國期油大漲3.2%，惟主要經濟體升息帶動美元走強並加劇對經濟衰退的擔憂，兩大期油合約都為連續第二周收黑。

儘管如此，分析師表示，原油價格在每桶100美元上方仍獲得良好支撐。

周日召開的G7峰會料將討論如何應對能源價格不斷上漲，以及如何取代從俄羅斯進口的油氣，以及是否能在不加劇通膨的情況下對俄國入侵烏克蘭進一步祭出制裁。相關措施包括可能限制俄羅斯石油出口價格，藉此減少俄國進攻烏克蘭的資金來源，同時降低其他經濟體受到的衝擊。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）分析師Vivek Dhar出具報告指出，目前尚不清楚給俄油價格封頂能否達成這個目標，現在仍然沒有什麼能阻止俄羅斯切斷對G7經濟體的石油和成品油出口。