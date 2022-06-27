台北市政府都市更新處今表示，E1、E2街廓公辦都更案評選結果出爐，創下台北史上四項空前紀錄，包括北市公辦都更民間投資金額最高、基地規模最大、文資價值最豐厚及首件結合廉政平台機制之指標性案件，民間投資金額上看300億元以上，更新後預計創造逾750億元的價值。

都更處說，6月24日評選會議，由冠德建設股份有限公司(領銜)、藍天電腦股份有限公司及華泰投資股份有限公司合作聯盟為最優申請人，開發總樓地板面積達6.4萬坪，民間投資金額上看300億元以上，更新後預計創造逾750億元的價值。

都更處指出，本案基地位於本市忠孝西路二段及塔城街交叉口，鄰近台北車站及C1D1雙子星大樓等重大開發案，位處西區門戶計畫核心區，區位條件優越，基地面積高達3.4公頃(含交廣12用地)，為少見範圍之大且地處精華地段之都更開發案件，因土地價值高且未來更新後將規畫商業、辦公、住宅及文資保存活化利用之綜合性場域，用途多元，引入民間投資上看300億元以上，為本府自2016年推動公辦都更以來，金額最龐大之案件且在招商前期即引入廉政平台機制，使招商過程公正、公開且透明。

都更處表示，北市住宅及都市更新中心擔任實施者，規畫分為高度開發區及低度開發區(含交廣12用地)，範圍內計2處市定古蹟、6棟歷史建築、18棵保護樹木，最優申請人以「明日台北埕(TOMORROW TAIPEI PARK)」概念，預計於高度開發區興建3棟建築物，創造約6.4萬坪樓地板面積，並承諾取得鑽石級綠建築、黃金級智慧建築、白金級LEED耐震建築等，另透過低度開發區文資修復再利用，打造台北東西軸線文創園區新據點。

E1、E2街廓過去為清代台北機器局所在地，日治時期由鐵道部使用管理，後改由交通部台灣鐵路管理局持續原辦公廳舍及宿舍空間利用，歷史資源豐富，因文資因素，過去列屬暫予保留範圍，使得土地難以利用，由忠孝橋往東入台北市門戶區域，卻成為環境髒亂、建物窳陋及治安死角區域。

都更處說明，本案因同時涉及都更開發與文化資產共存議題且規模甚大，在4個月等標期，能吸引民間參與投標，顯見公辦都更實具吸引力，依最優申請人規畫，預計2025年開工、2030年完工，全案最大公益性著重在文化資產保存與活化及相關經費挹注。

都更處強調，公辦都更為本府重要更新政策之一，期待本案後續可為當地新舊融合帶來嶄新的面貌，進而引領周邊環境更新改建，為台北市西區門戶創造全新意象。