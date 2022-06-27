8月新學年開始，各縣市中小學陸續進行學生編班。教育部今表示，將與各縣市政府研商，討論是否讓同年級不同胎兄弟姐妹可選擇同班或異班；同時，對於老師在學校教自己孩子的現象，教育部也將要求學校要確保評量之公正公平。

依據各縣市的「常態編班及分組學習補充規定」，子女若屬雙胞胎或多胞胎，家長可依其意願選擇同班或不同班，但若屬不同胎的兄弟姊妹就讀同一年級時，則僅有台北市、高雄市、台南市、台東縣政府等開放讓家長可選擇同班或不同班。

全教產表示，或許因少子化之故，各縣市可能只注意到雙胞胎或多胞胎，卻忘記有些家庭可能9月生一個、隔年8月又再生一個，此時屬不同胎的兄弟姊妹就會讀同一個年級，如果不能編在同一班，將會有多困擾。

教育部回應，考量不同胎兄弟姊妹家長之權益，將針對家長得否自行選擇同班異班之情形，與各縣市政府進行研商，針對授權直轄市、縣（市）主管機關訂定補充規定範疇蒐整意見，並配合國民教育法修法程序完成「國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則」的修訂。

此外，之前嘉義縣國立東石高中一群高二學生家長，集體向校長蔡吉郎及教育部陳情，檢舉二年級黃姓女國文教師在班上教自己女兒，改女兒的試卷，評女兒成績獲高分，讓同班同學深感不公不服。

教育部表示，高級中等學校進行學生編班，應依據教育部訂定發布之「高級中等學校學生編班及轉班作業原則」相關規定辦理，學校應成立編班及轉班委員會，委員由行政人員、教師代表及學生家長代表組成，由校長擔任主任委員，辦理學生編班（科、組）及轉班（科、組）作業。

對於東石高中案例，教育部說，已向學校瞭解，並要求學校確依學生學習評量相關規定辦理，以確保學生學習評量之公正公平。