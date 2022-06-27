健行科大參加時報金犢獎國際競賽勇奪4獎項。(健行科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

2022時報金犢獎國際競賽舉行頒獎典禮，健行科技大學資訊管理系李後恩、曾鈺辰、馬振銓，在助理教授杜智弘指導下，以「小誠故事」系列影片榮獲「年度最佳金犢獎」「主題類金犢獎」「非平面類第二名」三座獎項，同時健行科大以積分最高榮獲「年度最佳學校金犢獎」，由電資學院魯大德院長與資訊管理系林孟文主任出席領取獎座。

時報金犢獎有青年創意奧斯卡斯獎之稱，是華人世界最具影響力的學生創意競賽，也是兩岸矚目的指標性國際賽事。今年邁入第三十一屆，共有近十萬件來自全球的作品報名，再由台北、北京、上海、廣州、瀋陽等23位業界與學界評審委員共同選出獲獎作品。

代表健行科技大學的參賽作品「小誠故事」影片，藉由三段日常周遭發生的小事件賦予「誠實」多重意義，以細膩的觀察與真誠的調性彰顯人性的正向價值，在眾多競爭作品中獲得評審團青睞脫穎而出，也是自2016年後，睽違5年最大獎再次由台灣參賽者獲得。創作團隊表示感謝老師的指導及校方支持與協助，也希望能持續有更好的創作表現。