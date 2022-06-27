NHN PlayArt Corp.與多玩國股份有限公司共同推出的iOS/Android平台即時對戰遊戲『#空帕斯：陣地攻防戰』（以下稱#空帕斯），今天2022年6月27日（一）開始與「NieR:Automata」（尼爾：自動人形）舉辦期間限定的聯動。

新聯動英雄「2B」參戰！期間限定舉辦UR&SR出現率提高的特選卡片轉蛋，英雄轉蛋，裝扮轉蛋，登入獎勵等聯動紀念活動！請盡情享受#空帕斯與「尼爾：自動人形」的世界吧！

新聯動英雄「2B」登場！

正式名稱：「寄葉2號B型」

所屬寄葉部隊的全能戰鬥模式人型機器人

新聯動英雄「2B」登場！

CV:石川 由依

「尼爾：自動人形」特選卡片轉蛋

UR卡出現機率為2倍！SR卡出現機率為1.5倍！聯動卡片出現機率為20倍！

舉辦期間：2022年6月27日（一）～2022年7月3日（日）

「尼爾：自動人形」特選卡片轉蛋

「尼爾：自動人形」聯動英雄轉蛋

保證出現2B或服裝！

舉辦期間：2022年6月27日（一）～2022年7月18日（一）

「尼爾：自動人形」聯動英雄轉蛋

「尼爾：自動人形」聯動裝扮介紹！

正義 × 帕斯卡（CV：間宮 康弘）

莉莉卡 × 波波菈（CV：青木 志貴）

零夜 × 9S（CV：齊藤 壯馬）

露露卡 × 迪瓦菈（CV：市之瀬 加那）

狐笑甘色 × A2（CV：花澤 香菜）

系迴輪迴 × 亞當（CV：江口 拓也）

聯動紀念登入獎勵活動

每天登入遊戲，獲得獎勵吧！

舉辦期間：2022年6月27日（一）～2022年7月17日（日）

※期間內登入遊戲7天即可獲得所有獎勵。

聯動紀念登入獎勵活動

第1天 聯動英雄兌換券 1張

第2天 卡片能源 +10,000

第3天 UR兌換卷 1張

第4天 自由徽章 3枚

第5天 比特金 +300

第6天 白金晶片 1張

第7天 帳號頭像

關於『#空帕斯：陣地攻防戰』

『#空帕斯：陣地攻防戰』是由3名隊友組成1個隊伍，在「1場3分鐘的戰鬥」中與敵方隊伍爭奪場地內所設置之據點的即時對戰遊戲。另外還可收集並組合技能卡片，運用多變的戰略組成最強卡組，做好迎接對戰的準備。結合了動作遊戲、戰略遊戲、卡牌遊戲的元素，濃縮在1場3分鐘的戰鬥中，創造出全新領域的對戰遊戲。