高市觀光局攜手電信業者加強壽山訊號，圖為南壽山-動物園登山入口處告示牌及QR Code。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

壽山步道是高雄市民健行賞景的熱門路線，但通訊品質不佳常被購併，高市觀光局攜手電信業者加強壽山訊號。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄壽山風景優美，吸引遊客登山健行、尋幽訪勝，然而因山區道路複雜、通訊不易，常見有遊客迷路，但因手機沒訊號，求助無門。高市觀光局攜手國家自然公園管理處協調多家電信業者，加強登山步道訊號並設立告示牌，多達61處通訊點，讓遊客登山更安全。

壽山又名柴山，近年吹起登山熱，加上多個網美景點助陣，吸引不少山友及遊客造訪，但壽山地形、路徑複雜，常見失蹤等意外，更有網友製作「死亡地圖」示警，但壽山不少地方通訊品質差，甚至沒訊號，山友無奈說遇到狀況只能打求救電話112。

高市觀光局獲悉後，屢次邀集軍方、國家自然公園管理處及中華電信公司、台灣大哥大公司、遠傳電信公司、亞太電信公司等電信業者共同合作，加強壽山包括半屏山、大小龜山、旗後山等主要登山步道及休憩據點的通訊。

經過實測行動電話訊號，在可達通訊標準地點，就會在該點的園區指標、地圖、里程等設施或明顯處附掛標示牌，陸續布建61處，民眾在登山入口處只要掃瞄QR Code，就能獲悉通訊地點，未來計畫擴大辦理範圍，預計7月初將再次會勘。

觀光局說明，設置可通訊點標示的地點，是由標示牌上標註的電信公司的工程人員透過專用設備測試該公司4G訊號，需達到撥號3次至少1次可通話、數據傳輸2Mbps以上等條件，需要各個項目都達標才會設置標示點，以確保後續山友在該處對外聯繫時可享有較佳的通訊品質。

高市觀光局表示，正確通報位置是成功救援的要件之一，提升山區的通訊，除方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，也能在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。

針對部分地區仍是訊號死角，現階段仍無解。電信業者提醒，若發生緊急情況而無法順利撥通電話，則可改撥「112」，透過業者訊號就可連接到鄰近的警察或消防單位通報或待援。