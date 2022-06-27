在全球通膨與經濟烏雲持續罩頂下，台股6月以來大跌1,259點，表現弱勢。上周資金流出最多的前三國家為南韓、台灣、印度，金額分別為10億美元、8億美元及7億美元，

中信投信指出，台灣、南韓及泰國皆是3周淨流出，印尼連2周淨流出，印度則為連12周淨流出。

上周新興亞股市場以南韓跌幅較大，單周下跌3％，台股則收跌2.2％，越南跌幅為2.6％，印度、印尼和泰國則分別漲2.7％、1.5％和0.6％。