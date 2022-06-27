受疫情封控及抵制浪潮影響，瑞典知名連鎖服裝企業H&M上周已永久關閉位於上海市中心的旗艦店，該店是H&M在15年前進入中國市場時開設的首間門市。

據《華爾街日報》報導，本次關閉的是H&M在上海市中心商業街淮海路的3層式旗艦店，H&M客服人員受訪時表示，上海這2個月來因疫情實施嚴格封控措施，近2500萬居民大多被迫禁足家中，重創上海經濟與企業營運。在此之前，H&M還因在去年宣布停止從新疆採購棉花，成為中國消費者抵制洋貨活動的目標。

報導說，H&M目前在上海還有26家門市，在全中國則仍有多達362家門市。但是這些數字正在快速減少。相較於去年底和前年底，H&M當時在中國的門市總數分別為445家和前505家。

報導還指出，衡量消費者在商品和外出就餐方面支出的中國社會消費品零售總額繼4月份下滑11%後，5月份再下降了6.7%。中國的經濟困境、嚴格的抗疫限制措施，加大了外企在華運營阻力。與此同時，新疆也成為一個地緣政治問題導火線，對許多跨國公司造成了負面影響。

H&M發言人對關閉上海門市一事不予置評，僅稱該企業正處於公布財報前的緘默期。