馬來西亞歌手張智成是情歌天后梁靜茹的表哥，他2002年在台灣發專輯時更有S.H.E師弟頭銜，以《凌晨三點鐘》、《May I love you》、《末日之戀》等歌曲走紅，被封為「情歌王子」。農曆新年曾曬雙頰消風照的張智成，近期來到台灣後竟發現自己確診了，讓他直呼：「面對吧」；除了染疫外，近照中滿臉皺紋的憔悴模樣，也引來一票粉絲關心。

張智成近幾年半隱退歌壇，都在家鄉馬來西亞休息；他4月底曾在臉書開心寫下：「事隔多年，終於我回到了台北～」，似乎有機會重新和粉絲見面；豈料才短短2個月，張智成就快篩陽性確診，讓他無奈寫下：「躲得過馬來西亞驚濤駭浪的兩年，卻躲不過台北的兩個月，面對吧。」

張智成來台2個月快篩陽性確診，讓他直呼：「面對吧」。（圖／取自張智成臉書）

此外，張智成先前PO出近照，整個人大消風，臉上出現皺紋，眼睛顯得更大，看起來有些憔悴，暴瘦狀況讓粉絲相當擔心，紛紛留言說：「太瘦了，要再多吃一點」，他當時親回：「角度哈哈哈」、「吃了很多都不胖」；這次染疫，他依舊安撫粉絲的憂慮，強調：「體重不擔心」。

張智成農曆新年曾曬照，雙頰消風的憔悴模樣引粉絲關心。（圖／取自張智成臉書）

49歲的張智成過去有「R&B小王子」封號，年輕時他參加馬來西亞歌唱比賽獲得冠軍，2002年來台發展出道；張智成剛出道時因常發表意見，被工作人員貼上「難搞」標籤，他因此受到打擊，一度決定不當歌手，還因此罹患憂鬱症，他自認個性太直，花了兩年時間才走出低潮，2020年初他宣布「無約一身輕」，在社群網站宣告：「其實也沒什麼大事，唱片和經紀約全部完成。從2020年3月1日開始我就無合約狀態。」