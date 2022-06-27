桃園市勞動局27日在大園區菓林市地重畫區舉辦「樂活營造職安文化觀摩會」，會中展示各種勞工作業時使用的安全工具，市府也首推「安心營造工程認證試辦計畫」，鼓勵營造業打造安全的勞工作業環境，另還要有創新或精進作為，今年有泛亞工程、直佑營造2間公司獲認證表揚。

市長鄭文燦、勞動部長許銘春身穿防護裝備體驗高工作業機具操作，鄭文燦說，桃園在升格後成立勞動檢查處，不僅擴大勞檢範圍，也持續研擬更優質的工安文化及制度，市府勞動局、勞檢處在面臨相關事故案件時均立即通報，並進行勞檢或勒令停工，與中央合作無間。

許銘春表示，營造業職災發生率相較其它行業高，不僅施工環境辛苦，使用機具相對大型，若勞工未受過專業訓練，易發生致命傷害，今年5月1日《勞工職業災害保險及保護法》上路，目的給予勞工職災預防及重建，勞動部也成立「財團法人職業災害預防及重建中心」，未來將與桃園市緊密合作，提供遭受職業災害的勞工實質協助，讓受傷勞工安心休養、順利重返職場。

勞動局說，今年首度推行的「安心營造工程認證試辦計畫」，工程欲取得認證，不僅需符合職業安全衛生法令，還要引進智慧化職安管理、源頭安全工法設計及科學系統化等創新或精進作為，希望藉此方式鼓勵營造廠提升承攬管理能力、落實職業安全衛生法令。