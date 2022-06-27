永豐實(6790)今（27）日公告董事會通過核准建置紙機與加工產線設備投資案，預計斥資10.1億元升級清水廠現有產線機器設備，以推出更高功能性的新產品，目標能在明年底完成升級並量產，進一步帶動未來營運成長動能。

永豐實表示，近年來觀察發現台灣消費者對發展功能性商品的需求持續提高，為推出更好、更符合消費者期望的產品，預計投資機器設備進行升級，以滿足消費市場需求，為消費者健康安心美好生活繼續努力，並期待未來更好的產品能帶動未來營運成長動能。

永豐實財務長暨發言人陳佩雯表示，此次投資計畫主要在於清水廠的設備升級，產能增加並非規畫重點。投資金額10.1億元中，除了購置紙機及加工產線等外，還有相關管線配置等支出，內部正在積極評估建置進度，希望能在明年底前完成升級並量產。

陳佩雯指出，此次投資除了維持既有產品生產外，主要進行品類升級，會規畫推出新產品。新設備在品質及產品製程上均與現有設備有很大差異，可望大幅優於現有產品。投資完成後功能性更高的產品比重將進一步提升，包括抽取式衛生紙、廚房用紙都是未來發展重點。