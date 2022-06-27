八仙樂園園區的管理人員表示，園區土地現在還是被假扣押，所以目前依然是暫停營業的狀態，雖然園區內的飯店設施還在，但公司方面尚未有之後的發展規劃。(黃敬文攝)

門口旁的廣告帆布破爛不堪，但依稀可見八仙樂園的宣傳標語。(黃敬文攝)

八仙樂園塵爆意外至今已7年，當年造成15死的慘案也使樂園被新北市政府勒令無限期停止營業，雖然地方有聲音期盼樂園能重啟或進駐新的樂園經營以活絡當地的經濟發展，但目前仍有難度；新北市議員陳偉杰指出，由於該樂園的園區用地有涉及私人及國有土地，再進駐新的樂園恐有難度，他認為目前可以先做的是結合當地的歷史文化發展成新的觀光廊帶。

今(27)日時值八仙樂園塵爆7周年，記者實際走訪現場查看現狀，只見八仙樂園門口安裝鐵柵欄進行出入管理，不僅架設在門口旁邊的八仙樂園廣告帆布破爛不堪，設在園區門口的停車場也貼上大大的暫停營業告示。

八仙樂園園區的管理人員表示，園區土地現在還是被假扣押，所以目前依然是暫停營業的狀態，雖然園區內的飯店設施還在，但公司方面尚未有之後的發展規劃。

鄰近店家也說，樂園現在暫停營業相當可惜，畢竟八里很小，如果能重新經營或是進駐新的樂園，也能帶動當地的經濟，不然現在最多也只是把週邊的空地借給軍方進行教召，但是來的人14天就走了，「有種廢物利用的感覺」。

當地的下罟里長汪金傳指出，當然我們也希望八仙樂園可以繼續經營，不然現在也沒辦法像以前一樣有許多人潮，當地十分蕭條，期盼政府能提出規劃重振當地的經濟。

新北市議員陳偉杰認為，當地居民、或是整個八里的民眾，還是比較習慣過去八仙樂園為當地帶來遊玩人潮的印象，但由於八仙樂園的園區用地有私人有公家，所以如果想重新發展可能處理起來比較複雜，而且八仙樂園的母公司對於重啟娛樂事業的意願也不大，重啟或原地規畫有一定的難度。

他說，在疫情前有提過，能不能新北市政府出資來公辦一個，新北市自己的兒童新樂園，來取代八仙樂園，因為以八里為首的一個地區，包含附近有林口、五股、蘆洲等等，未來淡江大橋蓋好之後也能連接淡水的淡海新市鎮。

陳偉杰指出，然而爆發疫情之後，民間或公家的投資態度都趨於保守，目前可以先做的，可能是結合八里自身的文化歷史，從渡船頭開始與十三行博物館、當地的共融式公園構成一個光觀光廊帶，吸引民眾前來當地遊玩與消費。