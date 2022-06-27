一段長約38秒的錄影顯示，車隊火速向克宮疾馳，引發了有關對俄羅斯總統普丁的種種揣測，迫使莫斯科政府發布聲明否認。
據《新聞周刊》（Newsweek）26日報導，這段25日在社群媒體上公開的錄影顯示，大約當地時間夜裡11點時，有好幾輛車開著閃光燈，迅速開往位於莫斯科市中心的克里姆林宮，一邊則有人旁觀。
而在Telegram上的貼文說，通常這類狀況意味著發生了重要的事。由於關於普京抵達克里姆林宮，要發表緊急聲明的猜測愈來愈多，而引發了俄羅斯政府的否認。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）26日告訴俄羅斯官方媒體塔斯社（Tass），那不是真的。
而基輔官員周六說，俄羅斯首度從白俄羅斯對烏克蘭發動攻擊。據路透報導，當天普丁宣布，莫斯科會提供白俄羅斯能搭載核武的飛彈系統。他在聖彼得堡和白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）舉行了會談，而魯卡申柯說，他擔心立陶宛和波蘭等北約（NATO）鄰國的「對抗」政策。
文章來源：Russian President Vladimir Putin takes part in the BRICS Business Forum via videoconference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow.
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