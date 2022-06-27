「共生哲學與漢學之島」跨文化國際研討會7月將在國立中山大學登場，21名來自近10國跨領域、跨文化的漢學家、思想家，針對普世亂象，集思廣益探討「共生哲學」的潛力與可能性。

研討會主題聚焦在漢學的古典研究與當代詮釋、跨文化視域下漢學的價值重估、從漢學資源開發共生哲學的潛力、共生哲學的探討與開闢、深度歧見與齊物轉化、一分為二或合二為一的弔詭思維與共生辯證等可能性議題，提供持續思考共生哲學的多重觀點。

中山國際漢學平台表示，此次會議主題為「共生」，自然生生不息，人文多元多姿。人類與萬物，共同居存於蒼穹下、大地上，同屬一家，命運連枝。自然界雖不乏生存競爭，但絕不像人類社會的衝突鬥爭，經常走向零和遊戲（Zero-sum Game）。

國際漢學平台指出，當今天下，舉凡氣候失調、大地荒蕪、生物滅絕、種族衝突、貧富懸殊、強權惡鬥，產生剛強霸凌柔弱、鬥爭剛強。當世更迫切需要「共生」的思想運動，以「雙贏」的「無限遊戲」的王道，取代「獨贏」的「有限遊戲」的霸道。共生之道，不否定競爭與衝突，但力求迴避「永不知足」的剛強爭伐；共生之道，期待在彼我差異、相依相待的辯證張力中，轉化「一分為二」的生死鬥爭，調節雙方而永保餘地。

中山大學文學院提出「跨文化漢學之島」的理念與實踐，希望藉此促成「共生」思想的興發運動，為不同的是非立場，搭建對話與轉化的「共生互化」之平台。將以台灣的人文風土、高雄的海洋風韻為據地，一方面，「通古今之變」地對古典漢學資源進行價值重估與持續開採；另一方面，「東西之變」地邀請跨領域、跨文化的漢學家、思想家們，齊力集思廣益「共生哲學」，讓作為「跨文化漢學之島」的台灣，在人類的焦慮年代，發揮其可貴的文化軟實力。