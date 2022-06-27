屏東縣27日新增1174例本土確診個案，屏縣府指出，輝瑞兒童疫苗校園第二劑開打，施打學校有屏東市信義國小、仁愛國小及牡丹鄉高士國小三校，有意願施打人數共519人，實際施打404人，施打率達77.8％，目前並未出現學童身體不適情況。

屏縣衛生局表示，比照第1劑貼心模式，即日起到6月30日，會進入全縣所有國小為孩子完成施打第2劑輝瑞兒童疫苗，5至6歲就讀私幼或其他未能在學校施打的孩子，可以到各合約院所預約施打，時段可至衛生局官網查詢，在暑假前讓孩子們持續提升保護力。

為避免社區中失能者因罹病危及生命安全，並降低社區式照顧機構群聚感染風險，除既有住宿型機構外，指揮中心擴大篩檢措施至社區式機構，並自27日起至7月31日止，將提供社區式照顧型機構定期快篩公費試劑，照顧較多慢性病及重症高風險族群的社區式長照機構。

另外，包括附設於各類住宿式機構日間照顧服務、日間型精神復健機構、身心障礙社區式服務單位、早期療育機構及托嬰中心等，服務對象每周需定期快篩2次（2至18歲則每周1次，未滿2歲免篩)；工作人員每周快篩至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，公費試劑將直接配送至上述照顧型機構及單位。