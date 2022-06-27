嘉義縣東石鄉長參選人柯登雅自許「姆湯‧柯登雅」做出另類看板和競選影片，希望打出一場不一樣的選戰，努力拚看看。（柯登雅團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉長參選人林俊雄指每個人的宣傳方式不同，但選舉還是要靠一步一腳印爭取選民認同。（取自林俊雄臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨徵召嘉義縣政府祕書柯登雅投入東石鄉長選舉，對決基層實力扎實，現任鄉長林佳瑩的堂哥林俊雄，由於林俊雄在地耕耘多年，柯登雅雖有民進黨資源做後盾，仍被視為挑戰不可能任務，近日柯登雅跟上電影風潮，參考阿湯哥電影「不可能任務」，自許「姆湯‧柯登雅」做出另類看板和競選影片，短短兩天就吸引破萬人點閱，也讓柯登雅發下豪語，只要影片破2萬人點閱，就送東石名產牡蠣2000顆。

柯登雅表示，近期陸續拜訪鄉親過程中，許多民眾對他有所肯定，卻都說對手很有實力、很強，叫他「母湯啦！」，甚至形容是不可能的任務，於是他聽進鄉親建議，決定以不可能的任務為主軸，用「姆湯‧柯登雅」做看板訴求，希望鄉親給他一次機會。

母湯柯登雅另類宣傳片兩天破萬流覽，連立委蔡易餘團隊都說比蔡易餘還厲害，而柯登雅也發下豪語，只要破2萬點閱就請吃蚵仔，目前已有1.4萬人瀏覽，表示創意受到許多民眾關注，未來「還有一系列文宣要推出」，希望打出一場不一樣的選戰，努力拚看看。

東石鄉現任鄉長林佳瑩連任屆滿，泛藍陣營推派曾任公所祕書、嘉義區漁會總幹事，現任公所、漁會顧問林俊雄選鄉長，由於前鄉長林純金到林佳瑩共4屆鄉長選舉，有兩屆是同額競選，林家在東石勢力牢不可破，也讓許多人勸柯登雅「母湯」。

林俊雄認為，選舉每個人的宣傳方式不同，強調他自警職退休後，在地服務長達9年，從堂妹林佳瑩要選舉時就跟著跑，歷經多個職務，行政歷練完整，儘管大家都認為他的參選是家族勢力的延續，事實上，民主社會，如果服務不到位，無法取得鄉親認同，有黨派或家族支持只是加分，但不一定管用，重申選舉是靠一步一腳印，好或不好，鄉親自然會做出決定。